В первой декаде октября произойдет переход к метеорологической осени.

Начало недели в Украине будет с комфортными температурами, но уже ближе к выходным погода ухудшится: ожидаются осадки и существенное похолодание, которое также будет сопровождаться порывистым ветром. Об этом говорит синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

По его данным, в первой декаде октября постепенно в нашей стране произойдет переход от метеорологического лета к метеорологической осени. То есть среднесуточная температура в большинстве областей опустится ниже +15 °С.

Кроме того, по словам синоптика, вторая половина текущей недели "ознаменуется прохладной, ветреной погодой, местами с небольшими дождями и существенным похолоданием".

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В то же время он отметил, что ожидаемые погодные условия укладываются в климатическую норму для этого сезона и не являются аномальными.

"Вследствие сохранения дефицита осадков и низкой степени увлажнения почвы, в лесных массивах по-прежнему будет наблюдаться самый высокий уровень пожарной опасности", - предупредил специалист.

Погода 2 октября

Сегодня, по данным Игоря Кибальчича, погодные условия в Украине будет определять восточная периферия европейского антициклона Sonja. В большинстве областей ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем составит +18...+23 °С, только в Приазовье и Крыму воздух прогреется до +26 °С.

Погода 3 октября

Во вторник, по данным синоптика, сохранится влияние антициклона с запада. По всей Украине небо будет малооблачным, осадки не предусматриваются. Температура воздуха ночью составит +5...+10 °С, в Сумской и Харьковской областях местами похолодает до +1...+4 °С; днем воздух прогреется по всей стране до +19 ... +24 °С.

Погода 4 октября

"В среду, 4 октября, в районе Полесья, а также местами в северных областях утром и днем пройдут небольшие дожди", - прогнозирует Игорь Кибальчич. На остальной части страны, по его словам, будет без осадков. Ветер ожидается юго-западный с переходом днем на западный, 7-12 м/с, в западных и северных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 °С, на востоке страны похолодает до +4...+9 °С. Днем +20...+25 °С, на крайнем западе ожидается не выше +15...+20 °С.

Сегодня спасатели Черногорского горного поисково-спасательного поста сообщили, что на горе Поп Иван Черногорский температура снизилась до 0°. Также на высокогорье облачно и туман.

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