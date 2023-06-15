Завтра на западе Украины ожидаются сильные осадки и местами похолодание.

В пятницу, 16 июня, погода в Украине ожидается разнообразной. В частности, будет наблюдаться разброс температур и местами сильные осадки. Об этом предупреждает синоптик Наталья Диденко.

В западных областях завтра предполагается похолодание до +17...+22 градусов говорит синоптик. В то же время на Хмельнитчине и Тернопольщине будет немного теплее, +20...+24 градуса. Почти жара ожидается в южной части Украины, +24...+29 градусов. В восточных областях воздух прогреется до +22...+25 градусов. В северной части и в центральных областях будет от +23 до +27 градусов.

"Дожди с грозами и кое-где даже сильные ливни 16-го июня пройдут в западных областях Украины! Туристы, собравшиеся в горы - обратите внимание!"- отметила синоптик.

По ее прогнозу, также местами локальные дожди предполагаются на востоке и в Приазовье. На остальной территории - сухая погода с солнечными прояснениями.

"В Киеве в пятницу осадков не ожидается, день будет теплым, до +25...+27 градусов", - прогнозирует Наталья Диденко.

Потепление в Украине

По данным синоптика Игоря Кибальича, до конца текущей недели в Украине будет периодически дождливо, однако на температуру эти осадки существенно не повлияют. По его прогнозам, 16 июня днем в западных и местами восточных областях пройдут кратковременные дожди, на западе - местами ожидаются грозы, град и шквалы со скоростью 15-20 м/с.

Днем столбики термометрв будут показывать +25...+30 °С, на востоке - около +20 °С.

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