Прохождение атмосферного фронта будет сопровождаться ветром и небольшими осадками, а затем ожидается похолодание.

В ближайшие выходные погоду в Украине испортит холодный атмосферный фронт. В субботу поднимется ветер, а в воскресенье похолодает на 2-5 градусов. Об этом предупредила синоптик Наталка Диденко.

Так, в субботу в большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода, только в северных областях пройдет небольшой мокрый снег. Ветер усилится практически повсюду до штормовых порывов. Направление западное, порывы возможны до 15-22 м/с, говорит синоптик.

Температура воздуха составит днем +3...+7 градусов, на юге и на Закарпатье +6...+11 градусов.

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"5 марта незначительные осадки вместе с холодным атмосферным фронтом пересекут нашу территорию с севера, запада, пройдут через центральные области, захватят восточную часть к югу", - говорит синоптик. Но все это будет происходить ночью и утром. Уже днем в воскресенье в Украине существенных осадков не ожидается.

"А вот температура воздуха в тылу этого холодного атмосферного фронта снизится - днем только +1...+4 градуса, в Крыму до +6...+8 градусов", - рассказала она.

Погода в Киеве

"В Киеве завтра, в субботу, будет сильный западный ветер - осторожно! Возможен небольшой мокрый снег, максимальная температура воздуха +5 градусов", - предупредила Наталья Диденко.

По ее данным, 5 марта ветер в столице немного утихнет, но похолодает. Днем будет +2...+3 градуса, без существенных осадков.

Штормовое предупреждение в Украине - прогноз на 4 марта

На 4 марта в Украине объявили штормовое предупреждение. По данным Укргидрометцентра, почти по всей стране ожидаются порывы ветра со скоростью до 15-20 м/с.

Ухудшение погоды ожидается в большинстве областей Украины, кроме южной части.

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