В ближайшие дни нас ждет холодная и ветреная погода.

Текущая неделя принесет в Украину контрастную погоду с колебаниями температуры и атмосферного давления.

"В первой половине новой рабочей недели погодные условия в Украине будут формироваться под влиянием глубокой высотной котловины с севера и холодной воздушной массы арктического происхождения. По этой причине будет достаточно ветрено и холодно, особенно ночью", - пояснил синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

Только с середины недели, по его данным, ожидается повышение температуры воздуха и ослабление ветра.

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Кратковременные дожди порой будут наблюдаться в западных, северных областях и местами в южной половине страны.

"Таким образом, следует отметить, что метеорологическая осень уже наступила, а среднесуточные температуры окажутся в пределах климатической нормы с незначительными колебаниями в течение прогнозируемого периода", - резюмировал специалист.

Погода 9 октября

В понедельник, по данным Игоря Кибальчича, ожидается холодная и ветреная погода. Днем в западных областях пройдет небольшой дождь, в Карпатах снег и мокрый снег. Ветер будет северо-западный, 9-14 м/с, в большинстве областей, кроме западной части, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем составит +7. ..+12 °С, только на юге будет теплее, +10...+15 °С.

Погода 10 октября

Во вторник, по данным синоптика, в южной половине, а также местами на севере Левобережья пройдут дожди, на остальной территории Украины преимущественно без осадков. Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 °С, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки -3...0 °С, днем +7...+12 °С. В южных областях ночью +4. ..+9 °С, днем +9...+14 °С.

Погода 11 октября

В среду, 11 октября, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, на крайнем востоке северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3. ..-2 °С, днем +10...+15 °С. В южных областях и на Закарпатье ночью +1...+6 °С, днем +12...+17 °С.

На сегодня, 9 октября, почти по всей Украине объявлено штормовое предупреждение.

По данным Укргидрометцентра, по всей стране, кроме западных областей, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

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