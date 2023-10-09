Понедельник в Украине будет очень холодным / фото ua.depositphotos.com

В понедельник, 9 октября, дожди покинут территорию Украины, однако станет еще холоднее. Температура снизится по всей стране. Днем ожидается не выше +8°...+13°, лишь на Закарпатье и в Одесской области воздух прогреется до +14°. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +4°, днем +10°.
  • Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +2°, днем +10°.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +11°.
  • В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +3°, днем +10°.
  • В Тернополе 9 октября ночью будет +4°, днем +11°, практически безоблачно.
  • В Хмельницком сегодня в течение дня будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +10°.
  • В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно облачность, ночью +2°, днем +14°.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +9°, днем +19°, небольшая облачность.
  • В Черновцах в понедельник - практически безоблачно, ночью +6°, днем +12°.
  • В Виннице сегодня будет +4°...+11°, небольшая облачность.
  • В Житомире в понедельник будет ночью +4° днем +10°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+10°, небольшая облачность.
  • В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +10°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +11°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +4°...+9°.
  • В Одессе 9 октября - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +14°.
  • В Херсоне в понедельник ночью будет +5°, днем +12°, небольшая облачность.
  • В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +13°.
  • В Запорожье температура ночью +5°, днем +10°, небольшая облачность.
  • В Сумах сегодня температура воздуха составит +3°...+8°, небольшая облачность.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +8°.
  • В Днепре температура ночью будет +6°, днем +10°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +3°...+11°.
  • В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +9°.
  • В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +1°, днем +10°.
Сегодня в Украине станет еще холоднее / фото УНИАН

Приметы погоды 9 октября

Дождь со снегом в этот день предвещает  три раза дождь в январе. Если в этот день солнечно и тепло, то июнь будет дождливый и холодный. Если 9 октября выпадет снег, то зима не задержится.

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