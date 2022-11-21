Сегодня и завтра в большинстве областей Украины ожидаются дожди, снег, гололед и налипание мокрого снега.

В ближайшее время погода в Украине сохранится неустойчивой с периодическими осадками различной интенсивности, колебаниями температуры воздуха и атмосферного давления. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

По его словам, на этой неделе температура воздуха в стране окажется выше средних многолетних показателей.

"В понедельник и вторник активный южный циклон станет причиной очередного ухудшения погоды в большинстве регионов страны. Пройдут осадки в виде снега и дождя, местами ожидается гололед и налипание мокрого снега", - предупредил синоптик.

По его данным, температурный фон распределится неравномерно по Украине - от практически летних показателей на юге и востоке страны до слабых морозов в западной и северной части.

21 ноября, по данным Игоря Кибальчича, в западной части (кроме Винницкой области) будет преимущественно без осадков, в остальных регионах пройдут умеренные дожди, в Винницкой, Киевской, Черниговской и Сумской областях снег и мокрый снег. Местами ожидается гололед, налипание мокрого снега. На Левобережье туман. Температура воздуха в северных и западных областях в течение суток -3 ... +2 °С, на остальной территории Украины постепенное повышение до +4...+9 °С, на юге, в Приазовье и на востоке +10...+15 °С, днем +15...+20 °С.

Погода на завтра

Во вторник, 22 ноября, в результате поступления свежего воздуха с северо-запада, в Украине произойдет постепенное снижение температуры до -3...+2 °С, в южных, центральных и восточных областях +2...+7 °С.

По словам синоптика, ожидается постепенное прекращение осадков, только в восточной части и в Приазовье пройдут дожди. Ветер будет западный, северо-западный, 7-12 м/с.

Сегодня в большинстве областей Украины ожидаются опасные метеорологические явления.

По данным Укргидрометцентра, везде, кроме южных и юго-восточных областей, на дорогах ожидается гололедица, а днем в северных, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях - значительный мокрый снег и дождь.

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