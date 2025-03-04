Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра, которые продлятся и завтра.

В Украине на сегодня и завтра, 5 марта, объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, сегодня во второй половине дня и завтра ожидаются сильные порывы ветра.

"Во вторую половину дня 4 марта в западных и северных областях, в течение суток 5 марта в Украине, кроме Закарпатья и южной части, порывы ветра 15-20 м/с", - прогнозируют в Гидрометцентре.

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Из-за непогоды в указанных областях объявили I уровень опасности, желтый.

О том, что завтра в Украине будет ветрено, говорит и синоптик Наталья Диденко.

Согласно ее данным, днем температура воздуха поднимется до +7...+13 градусов, в западных областях столбики термометров покажут +10...+16 градусов, а на востоке будет несколько прохладнее - +5...+9 градусов.

Вероятность осадков минимальна, однако на Полтавщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине и Донетчине возможен небольшой дождь.

Одной из ключевых характеристик завтрашнего дня, как это часто бывает в начале весны, станет сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. "Будьте осторожны!" - предостерегла метеоэксперт.

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