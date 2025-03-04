В Украине на сегодня и завтра, 5 марта, объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня во второй половине дня и завтра ожидаются сильные порывы ветра.
"Во вторую половину дня 4 марта в западных и северных областях, в течение суток 5 марта в Украине, кроме Закарпатья и южной части, порывы ветра 15-20 м/с", - прогнозируют в Гидрометцентре.
Из-за непогоды в указанных областях объявили I уровень опасности, желтый.
Погода 5 марта
О том, что завтра в Украине будет ветрено, говорит и синоптик Наталья Диденко.
Согласно ее данным, днем температура воздуха поднимется до +7...+13 градусов, в западных областях столбики термометров покажут +10...+16 градусов, а на востоке будет несколько прохладнее - +5...+9 градусов.
Вероятность осадков минимальна, однако на Полтавщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине и Донетчине возможен небольшой дождь.
Одной из ключевых характеристик завтрашнего дня, как это часто бывает в начале весны, станет сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. "Будьте осторожны!" - предостерегла метеоэксперт.