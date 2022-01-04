В Закарпатской области в январе расцвели подснежники / фото УНИАН
В Украине в январе расцвели подснежники.
Об этом в Facebook рассказал Jozsef Molnar и опубликовал фото цветов.
По его словам, весенние цаеты среди зимы заметили в Сваляве Закарпатской области.
"А это в Сваляве! С новым годом", - подписал снимок автор.
Пользователи сети сравнили данное событие с сюжетом известной сказки.
"Природа в календарь не заглядывает, действует по обстоятельствам. Как сказка о 12 месяцах", "Мир перевернулся", "Кто бы мог подумать, что сказка станет действительностью! Чудо удивительное!" - написали они.
В Сваляве заметили цветущие подснежники / фото Jozsef Molnar, Facebook
Как сообщал Погода УНИАН, в Киеве буквально за три недели до начала зимы расцвели каштаны.