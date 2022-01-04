Весенние цветы заметили в украинском городе Свалява.

В Украине в январе расцвели подснежники.

Об этом в Facebook рассказал Jozsef Molnar и опубликовал фото цветов.

По его словам, весенние цаеты среди зимы заметили в Сваляве Закарпатской области.

"А это в Сваляве! С новым годом", - подписал снимок автор.

Пользователи сети сравнили данное событие с сюжетом известной сказки.

"Природа в календарь не заглядывает, действует по обстоятельствам. Как сказка о 12 месяцах", "Мир перевернулся", "Кто бы мог подумать, что сказка станет действительностью! Чудо удивительное!" - написали они.

Как сообщал Погода УНИАН, в Киеве буквально за три недели до начала зимы расцвели каштаны.

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