Цветущие деревья заметили на оболони и Теремках.

В Киеве буквально за три недели до начала зимы расцвели каштаны.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Киев без цензуры".

Как сообщается, цветущие деревья заметили на Оболони и Теремках.

"Распускающийся осенью цвет погибнет с наступлением первых холодов. А на следующий год весной эти ветви уже будут пустыми – дважды в год они не смогут зацвести", - говорится в сообщении.

Отметим, что обычно каштаны в Киеве расцветают в мае.

Напомним, в октябре в Виннице обильно зацвела акация. Обычно дерево зацветает в конце мая и в начале июня, поэтому такая осенняя аномалия тут же привлекла внимание жителей города.

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Автор: Екатерина Лиманская