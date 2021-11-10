Обычно каштаны в Киеве расцветают в мае / фото УНИАН
В Киеве буквально за три недели до начала зимы расцвели каштаны.
Об этом сообщается в Telegram-канале "Киев без цензуры".
Как сообщается, цветущие деревья заметили на Оболони и Теремках.
"Распускающийся осенью цвет погибнет с наступлением первых холодов. А на следующий год весной эти ветви уже будут пустыми – дважды в год они не смогут зацвести", - говорится в сообщении.
Отметим, что обычно каштаны в Киеве расцветают в мае.
В киеве за две недели до начала зимы расцвели каштаны / фото Телеграм-канал "Киев без цензуры"
В Киеве в ноябре расцвели каштаны / фото Телеграм-канал "Киев без цензуры"
Напомним, в октябре в Виннице обильно зацвела акация. Обычно дерево зацветает в конце мая и в начале июня, поэтому такая осенняя аномалия тут же привлекла внимание жителей города.
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