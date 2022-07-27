Магнитуда землетрясения составила 7,1.

Мощное землетрясение произошло в среду на филиппинском острове Лусон. В результате землетрясения сильно повреждена больница и здания в северной провинции, сильные толчки зафиксированы в столице государства - Маниле.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Как сообщается, землетрясение произошло на глубине всего 10 километров, его магнитуда составила 7,1.

В одной из провинций частично обрушилась больница, людей пришлось срочно эвакуировать. На данный момент информации о жертвах нет.

"Землетрясение длилось 30 секунд или больше. Я думал, что мой дом рухнет", - рассказал один из очевидцев.

Землетрясение также ощущалось в столице Филиппин Маниле. Там пришлось эвакуировать несколько зданий, в городе остановилось метро.

Отметим, что Филиппины подвержены стихийным бедствиям, так как расположены в сейсмически активном тихоокеанском "огненном кольце".

Напомним, месяц назад Афганистан всколыхнуло мощное землетрясение. Тогда жертвами стихии стали более1000 человек, еще более 1500 получили ранения.

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