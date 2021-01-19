Скользко и холодно: в Украине на дорогах ожидается гололедица
В западных областях прогнозируются порывы ветра до 15-20 м/с.
Украинцев предупреждают о гололедице на дорогах.
По информации Укргидрометцентра, 19 января в Украине холодная погода: температура ночью -17°...-22°, в северо-западных областях местами до -25°, днем -11°...-16°; на Закарпатье и крайнем юге страны ночью -10°-15°, днем -4°...-9°. Без существенных осадков, только днем на Закарпатье, Прикарпатье и в Карпатах небольшой снег. На дорогах местами гололедица, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
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Как сообщается, в Киевской области температура ночью -17°...-22°, днем -11°...-16°, в Киеве - ночью -18°...-20°, днем -13°...-15°. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Погода в Украине 20 и 21 января
По данным ГСЧС, 20-21 января в Украине без существенных осадков, только днем 20 января в большинстве западных областей небольшой снег, местами порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах местами гололедица.
В Киевской области и в столице без существенных осадков, на дорогах местами гололедица.
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