В Киеве, по прогнозу, 10 октября осадков не предвидится, температура будет достигать +13 градусов.

Синоптик Наталья Диденко дала прогноз на первый день новой рабочей недели, на 10 октября. По ее словам, понедельник принесет немного дождей.

"Дожди пройдут на Левобережье. Карта. Но на остальной территории все же будет сухая погода", - написала она в своем Facebook.

Диденко добавила, что в дальнейшем в течение недели существенные осадки маловероятны.

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"Температура воздуха немного "осядет", в течение дня ожидается +12...+ 18 градусов, что также достаточно комфортно", - добавила синоптик.

В Киеве, по ее прогнозу, 10 октября осадков не предвидится. Днем воздух прогреется до +13 градусов.

В Украину пришло бабье лето: сколько продлится

Бабье лето, которое пришло в Украину, может задержаться до конца второй декады октября. Такой прогноз обнародовал народный синоптик Стас Щедрин.

"Скорее всего бабье лето... задержится не до 10-12 числа, как я ранее прогнозировал, а вплоть до конца второй декады октября", - сказал народный синоптик.

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