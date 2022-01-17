Сегодня по всей Украине ожидается очень сильный ветер.

На сегодня, 17 января, по всей Украине объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"17 января днем в Украине порывы ветра 17-22 м/с (I уровень опасности, желтый), во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях днем порывы 25-28 м/с (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в предупреждении.

Отмечается, что сегодня утром и днем в Киеве и Киевской области ожидаются порывы ветра 17-22 м/с. Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

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Спасатели предупреждают, что такая погода может привести к осложнению работы предприятий энергетики, коммунального хозяйства, нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах.

В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -4°, днем +1°, снег.

Во Львове в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -4°, днем 0°, снег с дождем.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +2°, снег.

В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода, ночью -3°, днем +1°, снег.

В Тернополе 17 января ночью будет -2°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем 0°, снег.

В Ивано-Франковске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +3°, снег.

В Ужгороде столбики термометров покажут -8°...0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +3°, снег.

В Виннице сегодня будет -4°...0°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой снег.

В Житомире в понедельник будет ночью -4°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем +2°, снег.

В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем +2°, пасмурно, снег.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -4°...+1°, снег.

В Одессе 17 января - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +6°.

В Херсоне в понедельник ночью -4°, днем +6°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью -5°, днем +4°.

В Запорожье температура ночью -5°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -6°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -7°, днем +1°, небольшой снег.

В Днепре температура ночью будет -5°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой снег.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, -1°...+6°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -4°, днем +3°, дождь.

В Северодонецке - будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -4°, днем +3°, дождь.

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