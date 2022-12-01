Первая декада месяца будет холодной и солнечной, а вот вторая - с потеплением и осадками.

В этом году погода в декабре в Украине ожидается нестабильной. В начале месяца будет холодно, но солнечно и без осадков. А во второй декаде ожидается сильное потепление и мощные осадки в виде снега и дождей. Такой прогноз на декабрь обнародовал народный синоптик Станислав Щедрин.

"Первая декада декабря в Украине пройдет с морозной и солнечной погодой, температура воздуха будет колебаться в пределах -5...-14 по ночам и до -2...-6 днем", - спрогнозировал он.

Однако, по словам народного синоптика, со временем погода изменится: нагрянут осадки, а вместо морозов придет тепло.

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"Вся вторая декада декабря пройдет наоборот с относительно сильным потеплением, мощными снегопадами и дождями", - рассказал он.

То, что погода в декабре будет настабильной, подтверждает и синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, в этом году погода в декабре ожидается переменчивой, с незначительным снежным покровом и чередованием морозов и оттепелей. По его данным, первая половина декабря будет проходить под влиянием малоподвижного антициклона арктического происхождения. Однако, примерно с 14-16 декабря, синоптические процессы над Европой претерпевают существенные изменения. "Вероятно, что вторая половина декабря отметится в Украине как аномально теплая с преобладанием влажных воздушных потоков с запада", - говорит синоптик.

В Укргидрометцентре прогнозируют, что в большинстве областей Украины средняя месячная температура в декабре будет в пределах нормы. Количество осадков также ожидается в пределах климатической нормы.

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