Сегодня, 3 июня, сильные дожди ожидаются в пяти областях на востоке и юге Украины.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.
"3 июня ночью в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях значительные дожди", - говорится в сообщении.
Из-за непогоды объявлен I уровень опасности.
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Погода в Украине 3 июня
В четверг, 3 июня, в Украине сохранится дождливая погода. Больше всего осадков придется на восточные и южные области. На остальной территории-ветрено, но осадков будет значительно меньше.
"3 июня наибольшее количество осадков придется на полосу от Харьковщины через Полтавщину, Днепр с районами, захватит Кропивницкий с районами вплоть до Одесщины, Николаевщины, Херсонщины", - рассказала синоптик Наталка Диденко.
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