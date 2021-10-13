Синоптик Наталья Диденко прогнозирует небольшое количество дождей и прохладные ночи.

В ближайшие дни в Украине сохранится прохладная погода, с небольшим количеством дождей и холодными ночами.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Сегодняшний влажный циклон уже завтра покинет пределы Украины и дожди удержатся разве что на северо-востоке Украины. А также немного влаги придется на западные области - в Карпатах со снегом", - рассказала она и добавила, что в пятницу "вдоль полосы Одесская область - Кропивницкий с районами - Черкасская область - Днепропетровская - Харьковская может что-то покапать".

По данным синоптика, в Украине будет холодно.

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Дождей существенных не предвидится, только одеться нужно теплее, потому что будет холодно.

"Но для середины октября - нормально, днем +8...+13 градусов. Ночи, понятно, что холодные, +1...+6 градусов, при прояснениях до небольших "минусов"", - рассказала она.

Синоптик также предупредила о туманах и сильном ветре. По данным Натальи Диденко, завтра будет дуть на Левобережье Украины.

"Словом... осень, как осень - зрелая, сдержанная...",- резюмировала она.

Напомним, на сегодня в Украине из-за неблагоприятных погодных условий объявили штормовое предупреждение.

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Автор: Екатерина Лиманская