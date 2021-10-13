Сегодня во многих областях Украины ожидаются значительные дожди и туманы.

В Украине из-за неблагоприятных погодных условий объявили штормовое предупреждение. В частности, сегодня в некоторых областях ожидаются сильные дожди и туман.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Как сообщается, сегодня утром в западных областях ожидается туман, видимость составит 200-500 метров.

"В течение суток 13 октября в Одесской и Николаевской областях, днем в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях значительный дождь",- говорится в предупреждении.

Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Украине 13 октября

В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +5°, днем +11°.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +3°, днем +10°, сильный дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +2°, днем +12°.

В Ривне в среду ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +2°, днем +12°.

В Тернополе 13 октября ночью будет +2°, днем +12°, облачная погода с прояснениями.

В Хмельницком сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +12°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +4°...+10°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +4°, днем +13°.

В Виннице сегодня будет +2°...+12°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в среду будет ночью +3°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Черкассах будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +5°, днем +10°, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +7°...+14°, дождь.

В Одессе 13 октября - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +12°, дождь.

В Херсоне в среду ночью +5°, днем +13°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Николаеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +5°, днем +12°, дождь.

В Запорожье температура ночью +9°, днем +21°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Сумах температура воздуха составит +8°...+14°, немного облачно, дождь.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +10°, днем +18°, ливень.

В Днепре температура ночью будет +8°, днем +20°, небольшой дождь.

В Симферополе в среду будет немного облачно, +7°...+17°, ливень.

В Краматорске сегодня будет облачная погода с прояснениями, температура ночью +12°, днем +21°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +20°.

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Автор: Екатерина Лиманская