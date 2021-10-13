В Украине из-за неблагоприятных погодных условий объявили штормовое предупреждение. В частности, сегодня в некоторых областях ожидаются сильные дожди и туман.
Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Как сообщается, сегодня утром в западных областях ожидается туман, видимость составит 200-500 метров.
"В течение суток 13 октября в Одесской и Николаевской областях, днем в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях значительный дождь",- говорится в предупреждении.
Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода в Украине 13 октября
В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +5°, днем +11°.
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +3°, днем +10°, сильный дождь.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +2°, днем +12°.
В Ривне в среду ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +2°, днем +12°.
В Тернополе 13 октября ночью будет +2°, днем +12°, облачная погода с прояснениями.
В Хмельницком сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +12°.
В Ужгороде столбики термометров покажут +4°...+10°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +4°, днем +13°.
В Виннице сегодня будет +2°...+12°, пасмурно, сплошная облачность.
В Житомире в среду будет ночью +3°, днем +13°, облачно с прояснениями.
В Черкассах будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +5°, днем +10°, дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +7°...+14°, дождь.
В Одессе 13 октября - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +12°, дождь.
В Херсоне в среду ночью +5°, днем +13°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Николаеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +5°, днем +12°, дождь.
В Запорожье температура ночью +9°, днем +21°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Сумах температура воздуха составит +8°...+14°, немного облачно, дождь.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +10°, днем +18°, ливень.
В Днепре температура ночью будет +8°, днем +20°, небольшой дождь.
В Симферополе в среду будет немного облачно, +7°...+17°, ливень.
В Краматорске сегодня будет облачная погода с прояснениями, температура ночью +12°, днем +21°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +20°.
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