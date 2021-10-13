14 октября дожди практически покинут территорию Украины. Небольшие осадки возможны лишь на северо-западе и востоке страны.

На Покров, 14 октября, погода в Украине начнет налаживаться. Дожди практически покинут территорию страны. Небольшие осадки возможны лишь на северо-западе и востоке. Вместе с тем снизится и температура, максимально воздух прогреется до +14°...+16°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +2°, днем +12°.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +1°, днем +9°, небольшой дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +2°, днем +11°, небольшой дождь.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +1°, днем +10°, небольшой дождь.

В Тернополе 14 октября ночью будет 0°, днем +10°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет немного облачно, ночью +3°, днем +11°.

В Ивано-Франковске будет облачная погода с прояснениями, ночью -3°, днем +10°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +2°...+12°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью 0°, днем +11°.

В Виннице завтра будет 0°...+12°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг будет ночью 0°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +13°.

В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +12°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +5°...+12°.

В Одессе 14 октября - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +14°.

В Херсоне в четверг ночью +7°, днем +16°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +15°.

В Запорожье температура ночью +6°, днем +15°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит +2°...+10°, небольшой дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +12°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +5°, днем +13°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет немного облачно, +6°...+13°, небольшая облачность.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +13°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +15°.

Народные приметы на 14 октября

14 октября - Покров. Если у вишни листья опадут до 14 октября - зима будет теплой, если же вишня зеленая - зима будет лютая. Утром ветер с юга, а после обеда с севера - начало зимы будет теплым, но впоследствии похолодает.

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Автор: Екатерина Лиманская