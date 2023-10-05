Синоптики предупреждают о высокой вероятности возникновения лесных пожаров.

В Украине объявлен чрезвычайный уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, угроза лесных пожаров продлится как минимум до 7 октября в большинстве областей нашей страны.

"5-7 октября в Украине, кроме Закарпатской, Львовской и Волынской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в предупреждении.

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Ситуация с засухой в Украине

Сентябрь в Украине в этом году был очень скуп на осадки и засушливый, что тревожит аграриев.

В Укргидрометцентре надеются, что осадки в октябре все же улучшат положение. "Но в целом в течение месяца сильных каких-то циклонов не ожидаем, как и ливней. То есть таких дождей, чтобы заливал несколько дней, по предварительным расчетам до конца второй декады октября пока не видно", - говорит синоптик Наталья Птуха.

Погода сегодня-прогноз на 5 октября

По данным синоптиков, сегодня в Украине ожидается переменная облачность.

Без осадков, лишь в восточных областях местами пройдут небольшие дожди.

Ветер будет западный и северо-западный, а его скорость составит 7-12 м/с. Температура днем по Украине 20-25°; на высокогорье Карпат - осенняя прохлада, 10-15°.

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