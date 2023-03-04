В Черниговской области ожидается мокрый снег, на остальной территории будет доминировать ветреная сухая погода с небольшой облачностью.

Сегодня, 4 марта, в Украине ожидается преимущестенно сухая погода с небольшой облачностью и ветром. Температура в некоторых областях поднимется до +7°...+10°, но из-за ветра ощущение тепла будет казаться меньше. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня тепло распределится неравномерно. В Волынской и Ривненской областях столбики термометров не поднимутся выше +1°. Во Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях температура поднимется до +6°...+8°, а на Прикарпатье и Закарпатье воздух прогреется до +9°...+10°. Без осадков.

Жителей северной части Украины сегодня ждет температура от +3° до +6°. В Черниговской области ожидается мокрый снег, на остальной территории - сухо.

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На востоке Украины сегодя ожидается облачная погода с прояснениями. Здесь столбики термометров покажут +5°...+7°.

В центральной части страны воздух прогреется до +5°...+8°. Здесь будет доминировать небольшая облачность, без осадков.

На юге Украины сегодня также будет немного облачно. Столбикки термометров покажут +7°...+9°.

Как сообщал Погода УНИАН ранее, на сегодня, 4 марта, в большинстве областей Украины объявлено штормове предупреждение. По данным синоптиков, везде, кроме южной части страны, ожидаются порывы ветра со скоростью до 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности.

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