Осадки ожидаются в течение всего дня.

В среду, 21 сентября, в Киеве будет прохладная, пасмурная и дождливая погода.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В ночь на среду температура в столице опустится до +9°, а днем поднимется лишь до +11°. Весь день ожидается дождливая и пасмурная погода, небо будет затянуто облаками.

Видео дня

Дискомфорта добавит северный ветер, скорость которого будет в пределах 1,7 - 2,3 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 743-745 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +11°, сильный дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +8°, днем +12°, сильный дождь.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +7°, днем +12°, небольшой дождь.

В Тернополе 21 сентября ночью будет +8°, днем +12°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +12°, легкий дождь.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +12°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +6°...+14°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +9°, днем +12°, легкий дождь.

В Виннице завтра будет +6°...+13°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Житомире в среду будет ночью +8°, днем +12°, сплошная облачность, дождь.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +13°, сильный дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +13°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +8°...+13°, легкий дождь.

В Одессе 21 сентября - практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +17°.

В Херсоне в среду ночью +8°, днем +17°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +16°.

В Запорожье температура ночью +8°, днем +16°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит +8°...+13°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +14°.

В Днепре завтра температура ночью будет +8°, днем +15°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +6°...+17°.

В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +18°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +11°, днем +18°.

Вас также могут заинтересовать новости: