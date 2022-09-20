В среду, 21 сентября, в Киеве будет прохладная, пасмурная и дождливая погода.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В ночь на среду температура в столице опустится до +9°, а днем поднимется лишь до +11°. Весь день ожидается дождливая и пасмурная погода, небо будет затянуто облаками.
Дискомфорта добавит северный ветер, скорость которого будет в пределах 1,7 - 2,3 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 743-745 миллиметров ртутного столба.
Погода на завтра
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +11°, сильный дождь.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +8°, днем +12°, сильный дождь.
В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +7°, днем +12°, небольшой дождь.
В Тернополе 21 сентября ночью будет +8°, днем +12°, небольшая облачность, сильный дождь.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +12°, легкий дождь.
В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +12°, небольшой дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +6°...+14°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +9°, днем +12°, легкий дождь.
В Виннице завтра будет +6°...+13°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Житомире в среду будет ночью +8°, днем +12°, сплошная облачность, дождь.
В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +13°, сильный дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +13°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +8°...+13°, легкий дождь.
В Одессе 21 сентября - практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +17°.
В Херсоне в среду ночью +8°, днем +17°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +16°.
В Запорожье температура ночью +8°, днем +16°, небольшая облачность.
В Сумах температура воздуха составит +8°...+13°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +14°.
В Днепре завтра температура ночью будет +8°, днем +15°, небольшая облачность.
В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +6°...+17°.
В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +18°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +11°, днем +18°.