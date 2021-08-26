27 августа в Украине местами будут лить дожди / фото ua.depositphotos.com

В пятницу, 27 августа, в Украине будет облачная погода. В некоторых западных, северных и восточных областях пройдут ливни, местами - грозы. На севере и западе чуть потеплеет, +18°...+23°. На востоке и юге ожидается до +30°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +13°, днем +23°.
  • Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +18°, ливень.
  • В Луцке - сплошная облачность, ночью +11°, днем +19°.
  • В Ривне в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +11°, днем +20°.
  • В Тернополе 27 августа ночью будет +9, днем +19°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +20°.
  • В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +7°, днем +20°, дождь.
  • В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +10°, днем +23°.
  • В Виннице завтра будет +13°...+22°, небольшая облачность.
  • В Житомире в пятницу будет ночью +13°, днем +22°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +22°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +24°, небольшая облачность.
  • В Полтаве завтра - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+25°, небольшой дождь.
  • В Одессе 27 августа - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +24°.
  • В Херсоне в пятницу ночью +15°, днем +27°, небольшая облачность.
  • В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°.
  • В Запорожье завтра температура ночью +16°, днем +27°, облачно с прояснениями.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит +14°...+23°, небольшая облачность, ливень.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +27°, ливень.
  • В Днепре температура ночью будет +15°, днем +27°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +15°...+28°.
  • В Краматорске будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +15°, днем +29°.
  • В Северодонецке - небольшая облачность, ливень, температура ночью +15°, днем +30°.
Погода в Украине 27 августа / фото УНИАН

Народные приметы на 27 августа

27 августа - Михеев день. В этот день начинается листопад. Тихий ветер в саду - сухая осень в лесу. 

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Автор: Екатерина Лиманская