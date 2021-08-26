27 августа в Украине местами будут лить дожди / фото ua.depositphotos.com
В пятницу, 27 августа, в Украине будет облачная погода. В некоторых западных, северных и восточных областях пройдут ливни, местами - грозы. На севере и западе чуть потеплеет, +18°...+23°. На востоке и юге ожидается до +30°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +13°, днем +23°.
- Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +18°, ливень.
- В Луцке - сплошная облачность, ночью +11°, днем +19°.
- В Ривне в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +11°, днем +20°.
- В Тернополе 27 августа ночью будет +9, днем +19°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +20°.
- В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +7°, днем +20°, дождь.
- В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +10°, днем +23°.
- В Виннице завтра будет +13°...+22°, небольшая облачность.
- В Житомире в пятницу будет ночью +13°, днем +22°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +22°.
- В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +24°, небольшая облачность.
- В Полтаве завтра - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+25°, небольшой дождь.
- В Одессе 27 августа - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +24°.
- В Херсоне в пятницу ночью +15°, днем +27°, небольшая облачность.
- В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°.
- В Запорожье завтра температура ночью +16°, днем +27°, облачно с прояснениями.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +14°...+23°, небольшая облачность, ливень.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +27°, ливень.
- В Днепре температура ночью будет +15°, днем +27°, небольшая облачность.
- В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +15°...+28°.
- В Краматорске будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +15°, днем +29°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, ливень, температура ночью +15°, днем +30°.
Погода в Украине 27 августа / фото УНИАН
Народные приметы на 27 августа
27 августа - Михеев день. В этот день начинается листопад. Тихий ветер в саду - сухая осень в лесу.
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