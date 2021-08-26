Осадки ожидаются в некоторых центральных, северных и восточных областях.

В пятницу, 27 августа, в Украине будет облачная погода. В некоторых западных, северных и восточных областях пройдут ливни, местами - грозы. На севере и западе чуть потеплеет, +18°...+23°. На востоке и юге ожидается до +30°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +13°, днем +23°.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +18°, ливень.

В Луцке - сплошная облачность, ночью +11°, днем +19°.

В Ривне в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +11°, днем +20°.

В Тернополе 27 августа ночью будет +9, днем +19°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +20°.

В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +7°, днем +20°, дождь.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +10°, днем +23°.

В Виннице завтра будет +13°...+22°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +13°, днем +22°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +22°.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +24°, небольшая облачность.

В Полтаве завтра - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+25°, небольшой дождь.

В Одессе 27 августа - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +24°.

В Херсоне в пятницу ночью +15°, днем +27°, небольшая облачность.

В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°.

В Запорожье завтра температура ночью +16°, днем +27°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха составит +14°...+23°, небольшая облачность, ливень.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +27°, ливень.

В Днепре температура ночью будет +15°, днем +27°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +15°...+28°.

В Краматорске будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +15°, днем +29°.

В Северодонецке - небольшая облачность, ливень, температура ночью +15°, днем +30°.

Народные приметы на 27 августа

27 августа - Михеев день. В этот день начинается листопад. Тихий ветер в саду - сухая осень в лесу.

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Автор: Екатерина Лиманская