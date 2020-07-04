В Пуэрто-Рико произошла серия землетрясений

Людей во время землетрясений эвакуировали из офисов и других мест.

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В Пуэрто-Рико в пятницу произошли два сильных землетрясения. Данные о пострадавших не поступали.

Об этом сообщает ABC News.

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Подземный толчок силой 5,3 балла произошел днем на юго-западе острова. Это произошло сразу после того, как землетрясение магнитудой 4,9 в том же регионе вызвало небольшие оползни и разрушение заброшенного дома, пострадавшего от предыдущих землетрясений.

Людей во время землетрясений эвакуировали из офисов и других мест.

Утреннее землетрясение произошло в 5 км к юго-востоку на глубине 6 км.

Как сообщал УНИАН, десять человек погибли в результате шторма, который прошел в южных штатах Бразилии.