В Пуэрто-Рико произошла серия землетрясений
Людей во время землетрясений эвакуировали из офисов и других мест.
В Пуэрто-Рико в пятницу произошли два сильных землетрясения. Данные о пострадавших не поступали.
Об этом сообщает ABC News.
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Подземный толчок силой 5,3 балла произошел днем на юго-западе острова. Это произошло сразу после того, как землетрясение магнитудой 4,9 в том же регионе вызвало небольшие оползни и разрушение заброшенного дома, пострадавшего от предыдущих землетрясений.
Людей во время землетрясений эвакуировали из офисов и других мест.
Утреннее землетрясение произошло в 5 км к юго-востоку на глубине 6 км.
Как сообщал УНИАН, десять человек погибли в результате шторма, который прошел в южных штатах Бразилии.
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