В Швеции и Финляндии выпало рекордное количество снега, железная дорога работает с перебоями (фоторепортаж, видео)
Ожидают, что температура упадет до -25°.
Рекордные снегопады накрыли Швецию и Финляндию. Более 7 тысяч домов остались без электричества.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Непогода набирает обороты: из-за метелей без света в Украине остались десятки населенных пунктов (видео)
Снежит уже больше суток, кое-где намело сугробы, высотой под два метра.
На дороги вывели всю имеющуюся снегоуборочную технику – коммунальщики едва успевают расчищать сугробы. С ограничением работает железная дорога. Синоптики прогнозируют: в ближайшие дни осадки прекратятся, придут морозы. Ожидают, что температура упадет до -25°.
Снег в Испании
Половина Испании до сих пор остается под снегом.
Об этом свидетельствует спутниковый снимок, опубликованный Европейским космическим агентством на своей станице в Twitter.
Фотография снята спутником Sentinel-3.
На снимке видно, что большая часть страны все еще засыпана снегом после шторма " Филомена". Мадрид стал наиболее пострадавшим из испанских городов.
- Винница-1°... -10°
- Днепр-2°... -11°
- Донецк-3°... -7°
- Житомир-1°... -13°
- Запорожье0°... -8°
- Ивано-Франковск0°... -6°
- Киев0°... -12°
- Кропивницкий0°... -12°
- Луганск-2°... -5°
- Луцк-1°... -12°
- Львов-1°... -8°
- Николаев0°... -10°
- Одесса+1°... -7°
- Полтава-2°... -10°
- Ровно-2°... -14°
- Симферополь+3°... -3°
- Сумы-5°... -10°
- Тернополь-1°... -10°
- Харьков-3°... -5°
- Херсон+1°... -7°
- Хмельницкий-1°... -11°
- Черкассы+1°... -5°
- Чернигов-4°... -12°
- Черновцы+1°... -4°