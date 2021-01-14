В Швеции и Финляндии выпало рекордное количество снега, железная дорога работает с перебоями (фоторепортаж, видео)

Ожидают, что температура упадет до -25°.

Рекордные снегопады накрыли Швецию и Финляндию. Более 7 тысяч домов остались без электричества.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Снежит уже больше суток, кое-где намело сугробы, высотой под два метра.

На дороги вывели всю имеющуюся снегоуборочную технику – коммунальщики едва успевают расчищать сугробы. С ограничением работает железная дорога. Синоптики прогнозируют: в ближайшие дни осадки прекратятся, придут морозы. Ожидают, что температура упадет до -25°.

Снег в Испании

Половина Испании до сих пор остается под снегом.

Об этом свидетельствует спутниковый снимок, опубликованный Европейским космическим агентством на своей станице в Twitter.

Фотография снята спутником Sentinel-3.

На снимке видно, что большая часть страны все еще засыпана снегом после шторма " Филомена". Мадрид стал наиболее пострадавшим из испанских городов.