Спасатели помогли "скорой", которая транспортировала больного младенца.

В Одесской области из-за непогоды почти 200 населенных пунктов остаются без света. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, по состоянию на 08:00, в регионе из-за непогоды 191 населенный пункт остается без электроснабжения. Сейчас аварийные бригады ДТЭК продолжают восстановление.

По данным кипера, газо-, водо-, теплоснабжение в Одесской области сейчас остается в штатном режиме.

"На территории всей области функционируют 415 пункта несокрушимости. Еще 397 готовы развернуть в случае необходимости", - рассказал чиновник.

По его словам, на дорогах государственного и местного значения работает спецтехника. Водителей просят в случае отсутствия экстренной необходимости, сегодня воздержаться от поездок.

"Сейчас восстанавливаем движение для проезда грузового транспорта и автобусов на трассе М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск - участок на территории Николаевской области был перекрыт. Остается ограниченным движение для вышеупомянутого транспорта по М-13 - Кропивницкий - Кишинев - от границы с Кировоградской областью до границы с Одесской. Все остальные трассы работают в штатном режиме", - сообщил начальник ОВА.

Из-за непогоды на разных дорогах региона произошло немало аварий. Например, по информации пресс-службы регионального главка ГСЧС, спасатели оказали помощь по изъятию автомобиля в селе боковое Подольского района. Там из-за гололеда произошло дорожно-транспортное происшествие - водитель не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.

Спасатели с помощью лебедки и противооткатных устройств закрепили автомобиль, установили на колеса и вытащили с обочины на проезжую часть.

Также в службу "101" поступило сообщение, что нужна помощь "скорой", которая "застряла" в том же районе, в селе Нестоита, а в салоне – больной младенец.

"Автомобиль скорой медицинской помощи, который ехал в больницу с женщиной и больным 2-месячным мальчиком, из-за осложнения погодных условий-гололеда, не мог выехать на подъем. Наши ребята с помощью троса помогли спецтранспорту выехать на безопасный участок дороги", - рассказали в пресс-службе.

По словам медиков, их автомобиль вез ребенка в Подольскую больницу, но застрял на обледенелой дороге. Они сообщили о ситуации диспетчеру и до приезда сотрудников ГСЧС согревали малышей, оказывали ей необходимую помощь и всячески поддерживали родителей.

Также в Подольском районе застряли грузовики, которые без буксировки не могли продолжать движение – это два авто "RENO PREMIUM", "Mersedec Sprinter" и тому подобное.

Как уверяют в мэрии Одессы, всю ночь колонны техники обрабатывали улицы города противогололедными средствами. Это позволило вывести на все маршруты общественный транспорт в штатном режиме.

В то же время вместо 20-го трамвайного маршрута, который из-за непогоды не функционирует, работает автобус.

Непогода в Одесской области

Напомним, вчера в Одесской области набрала обороты непогода, на дорогах ухудшилась ситуация. После дождя начал падать снег, на дорогах образовалась гололедица. В регионе 9 и 10 января на дистанционный формат занятий перешли все учебные заведения.

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