Пылевая буря в Киеве: в КГГА назвали причину явления (фоторепортаж)
Специалисты объясняют погодное явление изменениями климата.
Ураганный ветер несет над Киевом облако пыли. В городе низкая видимость из-за пыльной бури и сильный ветер.
Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, сегодня в столице порывы ветра 17-22 м/с.
"Такое погодное явление обусловлено изменениями климата: бесснежная зима, отсутствие привычной нормы осадков. Как следствие - воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод, что и является причинами образования пыли, которую в столицу принес северный ветер", - говорится в сообщении.
Киев и пригороды накрыла пылевая буря (видео)
Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре: все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; если вы оказались на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; в случае сильного ветра следует укрыться в ближайшем здании или природном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
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