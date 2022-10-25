Народный синоптик Владимир Деркач рассказал, какая погода будет в Украине в декабре-2022.

Погода в декабре в этом году будет с колебаниями температур, а в конце месяца наступит период сплошного минуса.

Такой прогноз в комментарии "КП в Украине" озвучил народный синоптик Владимир Деркач.

По его данным, начало декабря в Украине будет холодным, со снегом и мокрым снегом, а затем температура несколько повысится.

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Ориентировочно 15 декабря снова похолодает, особенно ночью, и еще больше температура снизится к 20 декабря, говорит Владимир Деркач. После этого, меньше чем за неделю, придет оттепель.

"К середине последней декады значительно потеплеет. Но все же зима возьмет верх в этом противостоянии, пойдет снег, снова похолодает, в конце года наступит период сплошного минуса. Не очень большого, но постоянного", - спрогнозировал он.

Какой будет зима в Украине?

Погодный сайт Wisemeteo прогнозирует, что зима в Украине наступит довольно рано - с первых чисел декабря. Погода будет похожа на прошлогоднюю зиму. Снежных дней этой зимой ожидается немного.

Самым теплым месяцем зимы будет декабрь. В январе морозы немного усилятся, но снег будет выпадать редко. В феврале температура останется на уровне января, но снежных дней станет чуть больше. В самый теплый месяц зимы ожидается температура + 6°, а в самый холодный будет -10°. Средняя температура-примерно 0...-2°.

По данным Укргидрометцентра, вероятность суровой зимы в Украине с затяжными морозами минимальная. Возможны очень кратковременные периоды с морозами до -20 градусов на северо-востоке и -25 градусов на востоке.

Ранее руководитель отдела климата ОО "Экодия" Евгения Засядько рассказала, что из-за изменения климата холодный период в зимние месяцы будет сокращаться.

В свою очередь заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух прогнозирует теплую зиму.

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