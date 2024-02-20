Рекордно низкую температура фиксируют на западе страны.

Китайский Синьцзян борется с самыми суровыми похолоданиями за последние шесть десятилетий. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, в крайне западном регионе Китая температура побила 64-летний рекорд, опустившись до леденящей кровь отметки -52,3°С. Эта цифра чуть не дотянула до самой низкой температуры по стране - минус 53°C, которую зафиксировали в январе прошлого года.

Как сообщается, глубокие заморозки осложнили поездки по стране. Из-за метелей и ледяного дождя путешественники задерживаются на железных и автомобильных дорогах.

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За несколько дней холода и снега только на Алтае пострадало 853 км дорог. Это побудило дорожные власти отправить 47 транспортных средств и 86 спасателей для уборки снега. В пострадавших от мороза регионах также закрыли множество дорог.

Тем временем синоптики подняли предупреждение о заморозках в Китае до второго по величине уровня, при этом по всей стране ожидается резкое снижение температуры, которое продлится до четверга.

Экстремальная погода в Китае

Экстремальные погодные условия в Китае за последний год варьировались от песчаных бурь до проливных дождей и рекордной палящей жары летом, а также нескольких тайфунов.

В минувшие выходные сильные песчаные бури накрыли несколько городов в Китае.

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