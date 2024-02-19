Начало новой рабочей недели в Украине будет прохладным. В большинстве областей температура снизится до -1°...+3° и лишь местами на западе воздух прогреется до +5°...+8°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -3°, днем +1°.
- Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью -2°, днем +7°.
- В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +4°.
- В Ривне сегодня ожидается пасмурная погода, ночью -2°, днем +3°.
- В Тернополе 19 февраля ночью будет -2°, днем +4°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +3°.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +6°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +1°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
- В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +5°.
- В Виннице сегодня будет -3°...+3°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в понедельник будет ночью -3° днем +2°, облачно с прояснениями.
- В Чернигове столбики термометров покажут -4°...+2°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°.
- В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +2°, облачно с прояснениями.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -3°...-1°.
- В Одессе 19 февраля - небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +3°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет -1°, днем +3°, небольшая облачность.
- В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +3°.
- В Запорожье температура ночью -4°, днем 0°, небольшая облачность.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -5°, а днем 0°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -4°, днем 0°.
- В Днепре температура ночью будет -3°, днем 0°, небольшая облачность.
- В Симферополе в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность, -1°...+2°, мокрый снег.
- В Краматорске сегодня облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем +1°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +1°.
Приметы погоды 19 февраля
Если морозно в этот день - весна будет бурной, а лето жарким и засушливым.