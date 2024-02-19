19 февраля в Украине будет свежо / фото Pixabay

Начало новой рабочей недели в Украине будет прохладным. В большинстве областей температура снизится до -1°...+3° и лишь местами на западе воздух прогреется до +5°...+8°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -3°, днем +1°.
  • Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью -2°, днем +7°.
  • В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +4°.
  • В Ривне сегодня ожидается пасмурная погода, ночью -2°, днем +3°.
  • В Тернополе 19 февраля ночью будет -2°, днем +4°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +3°.
  • В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +6°.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +1°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
  • В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +5°.
  • В Виннице сегодня будет -3°...+3°, облачно с прояснениями.
  • В Житомире в понедельник будет ночью -3° днем +2°, облачно с прояснениями.
  • В Чернигове столбики термометров покажут -4°...+2°, облачно с прояснениями.
  • В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°.
  • В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +2°, облачно с прояснениями.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -3°...-1°.
  • В Одессе 19 февраля - небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +3°.
  • В Херсоне в понедельник ночью будет -1°, днем +3°, небольшая облачность.
  • В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +3°.
  • В Запорожье температура ночью -4°, днем 0°, небольшая облачность.
  • В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -5°, а днем 0°, небольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -4°, днем 0°.
  • В Днепре температура ночью будет -3°, днем 0°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность, -1°...+2°, мокрый снег.
  • В Краматорске сегодня облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем +1°.
  • В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +1°.
Особого тепла в Украине 19 февраля не будет / фото УНИАН

Приметы погоды 19 февраля

Если морозно в этот день - весна будет бурной, а лето жарким и засушливым.

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