До землетрясения с раннего субботнего утра в некоторых районах произошло несколько небольших толчков.

Землетрясение силой 5,1 балла произошло в округе Пишань в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая в 9:54 утра субботы по пекинскому времени.

Об этом сообщило Синьхуа со ссылкой на Китайский центр землетрясений (CENC).

Эпицентр землетрясения отслеживался на глубине 7 км.

До землетрясения с раннего субботнего утра в некоторых районах префектур Кашгар и Хотан, Синьцзян, произошло несколько небольших толчков.

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По информации местных властей, сообщений о жертвах или повреждении имущества не поступало.

Пожарная служба Кашгара направила в эпицентр 37 машин и 141 пожарного. Округ Ечэн, соседний с Пишань, также отправил в эпицентр спасателей.

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Автор: Инна Андалицкая