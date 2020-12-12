В Китае известный желтый водопад превратился в "нефритовый ледопад"

Хукоу является крупнейшим желтым водопадом в мире и вторым по величине в Китае.

Желтый водопад превратился в "нефритовый ледопад" / фото Xinhua

В Китае знаменитый желтый водопад Хукоу на реке Хуанхэ превратился в "нефритовый ледопад".

В декабре из-за морозной погоды знаменитый водопад замерз и превратился в лед, сообщает ТСН со ссылкой на Синьхуа.

Из-за того, что цвет воды в водопаде желтый, лед имеет чрезвычайно красивый оттенок.

Отмечается, что Хукоу - это самый большой желтый водопад на планете и второй по величине в Китае.

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Название водопада переводится как "носик чайника", поскольку река Хуанхэ в этом месте меняет свою ширину с 200 до 50 метров и протекает через Гранд-Каньон Цзинь.

Когда река приближается к каньону, перекрытом горами с обеих сторон, ее ширина резко сужается до 20-30 метров, а скорость потока воды увеличивается, и, проходя узкий участок, образуется водопад высотой 15-20 метров и шириной 30-50 метров. Это место очень популярно среди туристов.

фото Xinhua

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