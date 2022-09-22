Регион накроет туман, видимость составит 200-500 м.

В четверг, 22 сентября, жителей Киевской области ждут опасные метеорологические явления.

Они сохранятся до конца дня, сообщает Укргидрометцентр.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киевской области. В ближайший час 22 сентября с сохранением до конца суток туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Видео дня

На четверг на Киевщине в связи с этим объявлен І уровень опасности, желтый.

Ранее в Укргидрометцентре предупреждали, что в Украине на два дня, 23 и 24 сентября, объявили І уровень опасности. По данным синоптиков, в эти дни в Украине ожидаются заморозки на почве.

Как сообщали синоптики, на этой неделе в большинстве областей будет преобладать поле пониженного давления. Пройдут дожди разной интенсивности, но со второй половины недели приблизится циклон, который приведет к уменьшения количества осадков.

Вас также могут заинтересовать новости: