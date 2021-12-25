Ряд регионов в воскресенье засыплет снегом, на дорогах будет скользко.

В Украину после кратковременного потепления, пришедшее на католическое Рождество, возвращаются морозы.

Об этом предупредили в украинском Гидрометцентре, опубликовав прогноз погоды на воскресенье, 26 декабря.

По данным метеорологов, завтра на юге и востоке Украины будет облачно, днем будет идти снег и мокрый снег, местами будет гололед и налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью составит 0-5° мороза, днем около 0°.

"На остальной территории - переменная облачность; без осадков, только ночью на Закарпатье, Прикарпатье и в большинстве центральных областей снег. Температура ночью 10-15° мороза, в центральных областях 4-9° мороза; днем 3-8° мороза. На дорогах страны местами гололедица. Ветер юго-западный, в южных и восточных областях северный, 5-10 м/с", - говорится в прогнозе.

В столице Украины завтра будет без осадков, на дорогах - гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 10-15° мороза, днем 3-8° мороза, в Киеве ночью 11-13° мороза, днем 4-6° мороза", - прогнозируют в Укргідметцентрі.

Как сообщал Погода УНИАН, на длинные выходные, 25-27 декабря, синоптики прогнозируют динамичное изменение погоды в Украине.

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