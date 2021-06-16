На Киев идет гроза / фото ua.depositphotos.com
В Киеве и Киевской области в ближайшее время ухудшится погода - налетит гроза.
Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, в ближайший час с удержанием до конца суток 16 июня в Киеве и Киевской области гроза", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве напомнили, что сегодня днем в Украине, кроме большинства западных областей, грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности - желтый.
Вас также могут заинтересовать Новости погоды:
- Синоптик сообщил, когда температура в Украине достигнет + 29º
- Фантастический закат в Днепре вызвал "взрыв" в соцсетях (фото, видео)
- Синоптик спрогнозировала на завтра "сложную" погоду и аномалию
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram