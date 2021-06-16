Гроза ожидается в столице и Киевской области.

В Киеве и Киевской области в ближайшее время ухудшится погода - налетит гроза.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, в ближайший час с удержанием до конца суток 16 июня в Киеве и Киевской области гроза", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве напомнили, что сегодня днем в Украине, кроме большинства западных областей, грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности - желтый.

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Автор: Екатерина Лиманская