Это уже четвертый погодный рекорд в столице с начала 2022 года.

В Киеве 5 января установлен новый температурный рекорд.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в столице впервые за 142 года среднесуточная температура воздуха составила +6,5°С, что на 0,7°С выше рекордного значения температуры для этого дня 1961 года.

"Климатическая норма превышена на 9,1° градуса, что соответствует погоде начала апреля", - говорят метеорологи.

Как сообщается, максимальная температура в столице поднялась до +10,7°С, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня 1925 года на 2,3° градуса.

В январе текущего года это уже четвертый рекорд.

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Напомним, в Киеве 2022 год начался с температурных рекордов - зарегистрированная температура характерна для октября. В частности, максимальная температура в столице поднялась до +8,2°С, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня 1899 года на 2,1 градуса.

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