Во вторник, 6 сентября, в Киеве будет холодно, но сухо.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью температура в столице опустится до совсем некомфортных +9°, а днем максимально поднимется лишь до +16°. Без осадков. Весь день ожидается облачная погода с прояснениями.
Ветер будет северо-западный, а его скорость составит 1,4 - 2,5 м/с. Атмосферное давление слегка пониженное, но стабильное - 753 миллиметра ртутного столба.
Погода на завтра
Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +6°, днем +17°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +5°, днем +16°.
В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +5°, днем +16°.
В Тернополе 6 сентября ночью будет +8°, днем +18°, небольшая облачность.
В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +17°.
В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +19°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +11°...+24°, облачно с прояснениями.
В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +11°, днем +18°.
В Виннице завтра будет +4°...+17°, пасмурно, сплошная облачность.
В Житомире во вторник будет ночью +6°, днем +15°, облачно с прояснениями.
В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +16°.
В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +17°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +6°...+14°.
В Одессе 6 сентября - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +21°.
В Херсоне во вторник ночью +11°, днем +20°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +20°.
В Запорожье температура ночью +10°, днем +17°, небольшая облачность.
В Сумах температура воздуха составит +4°...+14°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +15°.
В Днепре завтра температура ночью будет +9°, днем +16°, небольшая облачность.
В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +7°...+19°.
В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +6°, днем +15°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +15°.