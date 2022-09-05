Темпера в столице 6 сентября не поднимется выше +16 градусов.

Во вторник, 6 сентября, в Киеве будет холодно, но сухо.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью температура в столице опустится до совсем некомфортных +9°, а днем максимально поднимется лишь до +16°. Без осадков. Весь день ожидается облачная погода с прояснениями.

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Ветер будет северо-западный, а его скорость составит 1,4 - 2,5 м/с. Атмосферное давление слегка пониженное, но стабильное - 753 миллиметра ртутного столба.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +6°, днем +17°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +5°, днем +16°.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +5°, днем +16°.

В Тернополе 6 сентября ночью будет +8°, днем +18°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +17°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +19°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +11°...+24°, облачно с прояснениями.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +11°, днем +18°.

В Виннице завтра будет +4°...+17°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире во вторник будет ночью +6°, днем +15°, облачно с прояснениями.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +16°.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +17°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +6°...+14°.

В Одессе 6 сентября - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +21°.

В Херсоне во вторник ночью +11°, днем +20°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +20°.

В Запорожье температура ночью +10°, днем +17°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит +4°...+14°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +15°.

В Днепре завтра температура ночью будет +9°, днем +16°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +7°...+19°.

В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +6°, днем +15°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +15°.

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