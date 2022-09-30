Спасатели объявили предупреждение о тумане.

В Киеве сегодня утром ожидается туман. Из-за этого в столице повысили уровень опасности.

Об этом сообщает прес-служба ГСЧС Украины.

По данным спасателей, из-за тумана видимость на дорогах Киева будет ограничена до 200-500 метров.

Видео дня

"Внимание! Утром 30 сентября в Киеве и Киевской области туман, видимость 200-500 метров", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Киеве

Как сообщал Погода УНИАН, сегодня в Киев придет большое потепление. Температура повысится на 5 градусов, по сравнению в предыдущим днем.

Днем воздух прогреется до +22°. Весь день ожидается облачная погода с прояснениями, возможен небольшой дождь.

Ветер будет юго-западный, его скорость составит 0,5-1,3 м/с. Атмосферное давление утром будет на уровне 743 миллиметра ртутного столба, а к вечеру повысится до 747.

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