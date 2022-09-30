В Киеве сегодня утром ожидается туман. Из-за этого в столице повысили уровень опасности.
Об этом сообщает прес-служба ГСЧС Украины.
По данным спасателей, из-за тумана видимость на дорогах Киева будет ограничена до 200-500 метров.
"Внимание! Утром 30 сентября в Киеве и Киевской области туман, видимость 200-500 метров", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода в Киеве
Как сообщал Погода УНИАН, сегодня в Киев придет большое потепление. Температура повысится на 5 градусов, по сравнению в предыдущим днем.
Днем воздух прогреется до +22°. Весь день ожидается облачная погода с прояснениями, возможен небольшой дождь.
Ветер будет юго-западный, его скорость составит 0,5-1,3 м/с. Атмосферное давление утром будет на уровне 743 миллиметра ртутного столба, а к вечеру повысится до 747.