Теплый ноябрь: температура в Киеве превысила климатическую норму
Температурный режим нынешнего ноября в столице был довольно контрастным.
Среднемесячная температура ноября в Киеве составила +3,8°, что выше климатической нормы на 1,7°.
Об этом сообщает метеостанция Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
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"Температурный режим нынешнего ноября в столице был достаточно контрастным, ибо первая декада оказалась теплее климатической нормі почти на 4 градуса, вторая – холоднее на полградуса, а температурный режим третьей декады вновь превысил средние многолетние показатели на 2,4°", - говорится в сообщении.
Холоднее всего было 30 ноября, когда минимальная температура упала под утро до минус -3,8°, а теплее всего – 7 ноября, когда максимальная температура поднялась после полудня до +11,7°.
В Киеве на проспекте Науки за месяц выпало 30 мм осадков, что составило 59% климатической нормы.
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