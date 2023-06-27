Лишь на выходных осадков станет меньше, а температура несколько повысится.

На этой неделе по Киевщине снова переменчива погода. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Преимущественно в дневные часы ожидаем кратковременные дожди, отдельные грозы", - говорят синоптики. Только сегодня и в конце недели будет без осадков.

Температура существенно не будет меняться: в ночные часы ожидается +13..+15, в дневные часы воздух будет прогреваться до +22..+24, но уже с приближением выходных несколько повысится.

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Погода в Украине - прогноз на неделю

По данным Погода УНИАН, на рубеже июня и июля в Украине будет дождливо. Благодаря осадкам ближайшей недели погода в Украине не будет жаркой. Почти каждый день ожидаются дожди, местами - сильные и в сопровождении гроз. Температура же будет держаться на комфортном уровне-без сильной жары.

Синоптик Игорь Кибальчич также прогнозирует осадки в Украине. По его данным, на фоне низкого давления и малоподвижных атмосферных фронтов возникнут благоприятные условия для выпадения осадков различной интенсивности. Кроме дождей синоптик предупреждает о грозах, граде и шквалистом усилении ветра.

Температура, по его данным, окажется близкой к средним многолетним показателям, лишь на юге столбики термометров будут достигать +30 °С.

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