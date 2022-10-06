Температура снизится на пару градусов, по сравнению с четвергом, однако в столице будет ясно и безоблачно.

В пятницу, 7 октября, киевлян ждет в меру теплая, солнечная и безоблачная погода. Температура снизится на пару градусов, по сравнению с предыдущим днем.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, ночью в столице ожидается +12°...+13°, днем столбики термометров максимально поднимутся до +17°, а вечером вновь опустятся до +13°. Весь день ожидается ясная и безоблачная погода. Без осадков.

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Ветер будет нестабильным и несколько раз изменит свое направление. Его скорость составит 1,3 - 1,7 м/с. Атмосферное давление практически в норме, 756-758 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в пятницу будет ясно и безоблачно. Ночью +8°, днем +18°.

В Луцке - ясно и безоблачно, ночью +10°, днем +16°.

В Ривне в пятницу ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +9°, днем +16°.

В Тернополе 7 октября ночью будет +10°, днем +17°, практически безоблачно.

В Хмельницком завтра будет ясно и безоблачно, ночью +10°, днем +16°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +19°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +9°...+21°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +13°, днем +18°.

В Виннице завтра будет +10°...+18°, ясно и безоблачно.

В Житомире в пятницу будет ночью +11°, днем +17°, ясно и безоблачно.

В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +12°, днем +17°.

В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +18°, небольшая облачность.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +10°...+17°.

В Одессе 7 октября - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +19°.

В Херсоне в пятницу ночью +9°, днем +20°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +19°.

В Запорожье температура ночью +8°, днем +18°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит +10°...+16°, ясно и безоблачно.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +7°, днем +16°.

В Днепре температура ночью будет +10°, днем +18°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно, +8°...+18°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +17°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +17°.

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