Осадков 7 октября в Украине не будет.

В пятницу, 7 октября, в Украине ожидается настоящее бабье лето. На севере страны, а также в большинстве западных и некоторых центральных областях буде ясно и безоблачно. На остальной территории - небольшая облачность. Температура по всей Украине установится на уровне +16°...+20°, без осадков.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +12°, днем +17°.

Во Львове в пятницу будет ясно и безоблачно. Ночью +8°, днем +18°.

В Луцке - ясно и безоблачно, ночью +10°, днем +16°.

В Ривне в пятницу ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +9°, днем +16°.

В Тернополе 7 октября ночью будет +10°, днем +17°, практически безоблачно.

В Хмельницком завтра будет ясно и безоблачно, ночью +10°, днем +16°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +19°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +9°...+21°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +13°, днем +18°.

В Виннице завтра будет +10°...+18°, ясно и безоблачно.

В Житомире в пятницу будет ночью +11°, днем +17°, ясно и безоблачно.

В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +12°, днем +17°.

В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +18°, небольшая облачность.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +10°...+17°.

В Одессе 7 октября - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +19°.

В Херсоне в пятницу ночью +9°, днем +20°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +19°.

В Запорожье температура ночью +8°, днем +18°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит +10°...+16°, ясно и безоблачно.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +7°, днем +16°.

В Днепре температура ночью будет +10°, днем +18°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно, +8°...+18°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +17°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +17°.

Народные приметы на 7 октября

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7 октября - Феклы первомученицы. Много желудей на дубе - жди мягкую зиму и плодородный год. Гром гремит 7 октября - зима будет теплой и малоснежной.

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