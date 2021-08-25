Повышение температуры в столице ожидается уже в ближайшие выходные.

В Киеве уже через несколько дней кардинально изменится погода. В столице должно потеплеть до +30 и даже до +33 градусов.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"В ближайшие воскресенье-понедельник прыгнет в Киеве до +30...+33 градусов. Но ненадолго", - предупредила синоптик.

Относительно погоды на завтра, то по словам синоптика, 26 августа в Киеве будет "промозгло и свежо".

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"Периодически дождь, возможна гроза, днем предполагается около +19 градусов", - рассказала она.

Погода в Украине 26 августа

Наталья Диденко прогнозирует на 26 августа неустойчивую синоптическую ситуацию.

"Дожди, возможно с грозами, пройдут в северных областях, в центральной части, заденет Одесскую, Черновицкую и Ивано-Франковскую области", - рассказала она.

По ее данным, в четверг на востоке и юго-востоке Украины будет жарко, +25...+30 градусов. На юге и в центре +23...+28 градусов, в Винницкой области +22, +23 градуса. На севере +17...+22 градуса. В западной части +19...+23 градуса.

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Автор: Екатерина Лиманская