В горы постепенно приходит весна.

Сегодня, 11 мая, в Карпатах потеплело до +5°.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

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"На горе Поп Иван Черногорский - ясно, ветер юго-западный 1-2 м/с. Температура воздуха +5°", - говорится в сообщении.

По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в связи с оттепелью, в высокогорье восточной части Закарпатской области и Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность - 3 уровень.

Предупреждение о сильном ветре в Украине

В течение дня, 11 мая, в Украине ожидаются сильные порывы ветра.

"В юго-восточной части ожидаются порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении ГСЧС.

Таким погодным условиям предоставлен І уровень опасности - желтый.

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Автор: Елена Пилипчак