Сегодня, 11 мая, в Карпатах потеплело до +5°.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.
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"На горе Поп Иван Черногорский - ясно, ветер юго-западный 1-2 м/с. Температура воздуха +5°", - говорится в сообщении.
По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в связи с оттепелью, в высокогорье восточной части Закарпатской области и Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность - 3 уровень.
Предупреждение о сильном ветре в Украине
В течение дня, 11 мая, в Украине ожидаются сильные порывы ветра.
"В юго-восточной части ожидаются порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении ГСЧС.
Таким погодным условиям предоставлен І уровень опасности - желтый.
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