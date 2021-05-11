Объявлен І уровень опасности.

В течение дня, 11 мая, в Украине ожидаются сильные порывы ветра.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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"В юго-восточной части ожидаются порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Таким погодным условиям предоставлен I уровень опасности - желтый.

Прогноз погоды в Украине на сегодня: данные Погоды УНИАН

Во вторник, 11 мая, практически по всей Украине ожидается солнечный день. Облачно будет только на Сумщине, Полтавщине, Черкащине и в Кропивницком. Температура в течение дня повысится до +24°.

В Киеве - солнечно. Температура воздуха ночью +8°, днем +22°.

Во Львове во вторник ожидается солнечная погода, ночью +9°, днем +23°.

В Одессе 11 мая - солнечно, температура ночью +10°, днем +21°.

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Автор: Елена Пилипчак