В течение дня, 11 мая, в Украине ожидаются сильные порывы ветра.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
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"В юго-восточной части ожидаются порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Таким погодным условиям предоставлен I уровень опасности - желтый.
Прогноз погоды в Украине на сегодня: данные Погоды УНИАН
Во вторник, 11 мая, практически по всей Украине ожидается солнечный день. Облачно будет только на Сумщине, Полтавщине, Черкащине и в Кропивницком. Температура в течение дня повысится до +24°.
В Киеве - солнечно. Температура воздуха ночью +8°, днем +22°.
Во Львове во вторник ожидается солнечная погода, ночью +9°, днем +23°.
В Одессе 11 мая - солнечно, температура ночью +10°, днем +21°.
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