В Карпатах уже было ниже нуля и будет, прогнозирует синоптик.

22 сентября, в День осеннего равноденствия, в Украине ожидается прохладная погода - днем +6...+12 градусов. А в Карпатах вероятен мокрый снег.

Ночью температура воздуха будет достигать +1...+6 градусов. Об этом на своей странице в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.

Читайте такжеВ Карпатах ударили морозы: температура упала до - 6°"При прояснениях возможны заморозки на почве (кроме Юга, Востока и Закарпатья). В Карпатах уже было ниже нуля и будет. И именно из-за такой низкой температуры воздуха в Карпатах ожидается мокрый снег!" - прогнозирует Диденко.

По словам синоптика, в Киеве 22-го сентября будет снова пасмурно, сыро, небольшой дождь, днем +7...+9 градусов.

"Потеплеет в Украине ближе к выходным, и следующая неделя еще порадует и солнышком, и высокими градусами", — добавила Диденко.

Как сообщили в Укргидрометцентре, в Украину пришло похолодание с дождями, в ближайшие дни погода будет довольно некомфортной, но ближе к выходным в страну придет тепло.

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Автор: Ольга Робейко