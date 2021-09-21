День осеннего равноденствия может принести нам огромную удачу или искреннюю любовь.

22 сентября наступит день осеннего равноденствия – астрономическое начало осени. В эту дату день и ночь длятся одинаково, а после 22 сентября ночи становятся длиннее. Осеннее равноденствие издавна считалось особенной, мистической датой. По утверждениям астрологов, этот день подходит для подведения итогов и исправления ошибок.

День осеннего равноденствия: любовные обряды

Этот день считается удачным для поиска любви. Одинокие люди в эту дату могут провести ритуал для привлечения половинки. Для этого в кровать нужно положить ещё одну подушку и одеяло, а в ванной в стакан с зубной щеткой поставить ещё одну.

День осеннего равноденствия: ритуалы с огнем

Огонь издавна считается особой стихией осени. Наши предки верили, что костер, зажженный в этот день, имеет особую энергию. Чтобы оставить позади все плохое в вашей жизни, запишите на листок то, что вас беспокоит, и сожгите его. Тогда огонь дня равноденствия займет всё это с собой.

Обряд на молодость и красоту

Читайте такжеБлагоприятные дни октября 2021: перечень удачных и неудачных датОсобой силой также наделяли воду. С самого утра после пробуждения примите душ. В течение дня чаще умывайтесь. В этот день вода наделяет людей силой, а женщинам приносит девичью красоту. Особенно полезно будет умыться водой из колодца или природного источника.

Обрядовая еда на день равноденствия

Хорошей приметой считается приготовления пирогов с капустой и ягодами и запеченных яблок. Эти блюда не только вкусные, но и символизируют богатство осени. Такими лакомством стоит угостить гостей и родных. Пирог должен быть круглым, из песочного теста. Начинка из мяса и лука привлекает карьерный рост, из капусты – деньги, а из рябины или калины – любовь.

Обряд обновления в день осеннего равноденствия

День осеннего равноденствия – это день обновления и начала новой жизни. Избавьтесь старых и сломанных вещей, вынесите из дома ненужную одежду. Отпустите все старые обиды. Не обижайтесь на близких и не оскорбляйте их сами. Это прекрасная пора для новых приобретений и покупок.

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Автор: Екатерина Пулатова