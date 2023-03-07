Белоцветник весенний уже укрывает целые поляны в горах.

В Карпатах с приходом весны начали расцветать первоцветы. Об этом сообщает Карпатский биосферный заповедник.

"Сейчас в лесах и на полянах уже расцвели первоцветы", - говорится в заметке к фото.

Однако, как сообщается, зима еще не отступает и уже второй день сыплет то мелким, то лапатым снежком.

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Как свидетельствуют фотографии, белоцветник весенний укрывает уже целые поляны в горах.

Погода в марте 2023 - прогноз Укргидрометцентра

В этом году в марте на востоке Украины прогнозируется нехватка осадков. На остальной территории количество осадков должно быть в пределах нормы.

Что касается температуры, то, по данным синоптиков, средняя за месяц она будет около 2-7° тепла, что на 2 градуса выше нормы.

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