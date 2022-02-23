Большинство первоцветов в Украине внесены в Красную книгу

В Украине начали расцветать первоцветы. Браконьеры сразу же принялись их уничтожать ради наживы.

Об этом сообщил глава Постоянной комиссии по вопросам экологической политики КГГА Константин Яловой в Facebook.

По словам чиновника, в Киеве продавали до 5 миллионов цветов в течение сезона, но уже удалось сократить эту цифру до 400 тысяч.

Зачастую страдают подснежники - они составляют 70% нелегального цветочного рынка, еще 20% - шафраны, остальные - сон-трава, белоцвет и цикламены.

Из-за того, что цветы быстро срывают, они не успевают образовать семена, а для букетов обычно берут самые красивые и здоровые цветы. При этом соцветия, которые остаются, формируют слабые семена, неустойчивые к болезням и вредителям.

Кроме того, когда цветы срывают, то повреждают луковицу и корни, что может буквально убить растение.

"Срывая листья, которые отвечают за фотосинтез и образование питательных веществ, мы не даем возможности луковице набраться сил и прорасти в следующем году", - объяснил Яловой.

В результате деятельности человека количество первоцветов постоянно сокращается. На сегодняшний день большая часть первоцветов в Украине занесены в Красную книгу.

Как ранее сообщал УНИАН, экстремальные лесные пожары на Земле будут множиться из-за изменения климата. Число экстремальных лесных пожаров увеличится на 30% в течение следующих 28 лет.

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