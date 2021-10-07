В Италии активизировался вулкан Стромболи. Сначала произошел взрыв, а затем один из кратеров испустил поток лавы.
Об этом сообщает The Watchers.
Как сообщается, в результате взрыва было выброшено значительное количество крупнозернистого пирокластического материала, который затронул несколько районов на острове и дошел до самой береговой линии.
В результате извержения образовалось облако пепла, которое быстро разошлось в северо-восточном направлении. Кроме того, в районе Северного кратера наблюдался небольшой выход лавы.
Стромболи - маленький вулканический остров с действующим вулканом. Он расположен в Тирренском море к северу от Сицилии.
Вулкан Стромболи постоянно активен и знаменит частыми маленькими извержениями, наблюдаемыми из разных точек острова и окружающего моря.
Остров является туристической достопримечательностью, туристы совершают пешее восхождение на вершину вулкана для наблюдения за ним.
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