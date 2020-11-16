У Берегов Италии пробудился вулкан Стромболи (фото, видео)

18:22, 16 ноября 2020
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Жители местной деревни слышали взрыв и наблюдали уходящий в небо шлейф пепла.

В Италии пробудился вулкан / Instagram, valeriabuccini
В Италии пробудился вулкан / Instagram, valeriabuccini

На итальянском острове Стромболи (Тирренское море, к северу от Сицилии) пробудился вулкан. Очевидцы сообщают о взрывах и выбросах пепла.

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О вулканической активности сообщает профильный сайт Volcanodiscovery. Жители местной деревни слышали взрыв и наблюдали уходящий в небо шлейф пепла. Вскоре пепельные осадки накрыли все окрестности.

В результате взрыва произошло обрушение в области кратера и выброс вулканических материалов.

Отмечается, что в прошлый вторник, 10 ноября, на Тромболи также произошло достаточно сильное извержение. Подобные извержения не являются чем-то необычным и происходят на активных вулканах время от времени. Однако они редко случаются чаще, чем раз в несколько месяцев.

На острове Стромболи проживают около 750 человек, очевидцы выкладывают в сети фото с места событий. Национальный институт геофизики и вулканологии Италии также опубликовал видео с извержением.

 Instagram, ginostrainblu ginostrainblu
 Instagram, ginostrainblu ginostrainblu

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Автор: Дмитрий Захаров

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Теги: Италиявулкан
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