У Берегов Италии пробудился вулкан Стромболи (фото, видео)

Жители местной деревни слышали взрыв и наблюдали уходящий в небо шлейф пепла.

В Италии пробудился вулкан / Instagram, valeriabuccini

На итальянском острове Стромболи (Тирренское море, к северу от Сицилии) пробудился вулкан. Очевидцы сообщают о взрывах и выбросах пепла.

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О вулканической активности сообщает профильный сайт Volcanodiscovery. Жители местной деревни слышали взрыв и наблюдали уходящий в небо шлейф пепла. Вскоре пепельные осадки накрыли все окрестности.

В результате взрыва произошло обрушение в области кратера и выброс вулканических материалов.

Отмечается, что в прошлый вторник, 10 ноября, на Тромболи также произошло достаточно сильное извержение. Подобные извержения не являются чем-то необычным и происходят на активных вулканах время от времени. Однако они редко случаются чаще, чем раз в несколько месяцев.

На острове Стромболи проживают около 750 человек, очевидцы выкладывают в сети фото с места событий. Национальный институт геофизики и вулканологии Италии также опубликовал видео с извержением.

Instagram, ginostrainblu ginostrainblu

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